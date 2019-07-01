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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Правительство Молдавии утвердило регламент назначения судей КС

Вчера, 14:13
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КИШИНЕВ, 1 июл — РИА Новости. Правительство Молдавии на заседании в понедельник утвердило новый регламент назначения судей Конституционного суда республики в рамках конкурсного отбора.
Председатель Конституционного суда Михай Поалелунжь подал в отставку 20 июня. Остальные судьи КС написали заявление об отставке 26 июня. Согласно местному законодательству, двух судей КС выбирает правительство (премьер Майя Санду уже сообщила, что в ближайшее время будет создана спецкомиссия для конкурсного отбора двух судей), двух назначает Высший совет магистратуры и еще двух — парламент. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что состав КС должен быть сформирован до завершения сессии парламента, то есть до 1 августа.
"Закон говорит, что правительство должно назначить двух членов КС, поэтому мы решили, что нужно проявить открытый конкурс назначения и разработали проект регламента их назначения. Для нас очень большое значение имеет репутация будущих судей", - сообщила на заседании премьер Майя Санду.
Согласно утвержденному регламенту, конкурс будет организован и проведен специальной комиссией, состоящей из премьер-министра, министра юстиции Олеси Стамате, заместителя генерального секретаря правительства, народного адвоката (омбудсмена) или представителя народного адвоката, двух представителей Платформы гражданского общества Восточного партнерства. Конкурсной комиссии будут помогать психолог и специалист по управлению человеческими ресурсами. Отбор будет проходить в два этапа — оценка заявки и документов кандидата, а также собеседование.
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Кандидат на должность судьи Конституционного суда должен соответствовать следующим условиям иметь гражданство Республики Молдова; проживать в стране; иметь высшее юридическое образование; обладать высокими профессиональными навыками; иметь стаж работы не менее 15 лет в сфере юридической деятельности, высшего юридического образования или научной деятельности; быть младше 70 лет; не иметь запрета занимать государственные или ответственные должности и иметь отличную репутацию.
Ранее Додон сообщил, что Венецианская комиссия признала факт нарушений со стороны Конституционного суда республики. В частности, судьи нарушили Конституцию инициировав процедуру отстранения от должности президента Молдавии с наделением премьер-министра правом на подписание указа о роспуске парламента. Также установлено, что парламент не мог быть распущен до 10 июня, а не до 7 числа, как озвучили в КС.
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Политический кризис в МолдавииМайя СандуМолдавияВ мире
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