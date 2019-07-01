В ДНР заявили о гибели человека из-за обстрелов силовиков

ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Ранее в ДНР заявляли, что украинские силовики 27 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, выпустив по территории республики около 340 мин и артснарядов.