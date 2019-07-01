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РИА Новости

В ДНР заявили о гибели человека из-за обстрелов силовиков

Вчера, 14:12
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Ранее в ДНР заявляли, что украинские силовики 27 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, выпустив по территории республики около 340 мин и артснарядов.
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"В результате обстрела погиб один наш защитник и один получил ранение. Все факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовных дел в отношении украинских военных преступников", - сказал Безсонов.
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