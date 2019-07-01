Покушений на Зеленского не было, заявили в госохране

КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Покушений на президента Украины Владимира Зеленского после инаугурации не было, сообщил первый заместитель начальника управления государственной охраны Вячеслав Штучный.

Он также сообщил, что на данный момент кортеж президента Украины минимальный, но он соответствует мерам безопасности.