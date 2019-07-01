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РИА Новости

Покушений на Зеленского не было, заявили в госохране

Вчера, 14:14
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Покушений на президента Украины Владимира Зеленского после инаугурации не было, сообщил первый заместитель начальника управления государственной охраны Вячеслав Штучный.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.
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"На сегодняшний день с момента избрания, покушений на жизнь Владимира Зеленского не было, но, я думаю, все граждане почувствовали, что последние две недели у нас постоянно сообщается о минировании как органов государственной власти, так и высших учебных заведений. И это большая нагрузка как на государственную охрану, так и на полицию и службу безопасности", - цитирует Штучного сайт "Украинского радио".
Он также сообщил, что на данный момент кортеж президента Украины минимальный, но он соответствует мерам безопасности.
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