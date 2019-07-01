В Петербурге почти 30 человек госпитализировали после отравления шаурмой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Почти 30 человек госпитализированы из-за вспышки сальмонеллеза в Калининском районе Санкт-Петербурга, все заболевшие считают причиной отравления шаурму, которую они ели в кафе "Евро Кебаб", сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

"Уже заболели 31 посетитель и двое работников кафе. Госпитализированы 28 человек. Среди заболевших 15 студентов Политехнического института, проживающих в общежитиях и регулярно пользующихся услугами общепита", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, все пострадавшие - посетители и сотрудники кафе "Евро Кебаб", которое месяц назад открылось на проспекте Непокоренных. "Уведомить соответствующие органы о начале своей деятельности предприятие общественного питания не успело или не сочло нужным", - отметили в пресс-службе.

Все заболевшие связывали заболевание с употреблением шавермы, ингредиентами которой во всех вариантах входила курица, овощи, чесночный белый соус собственного производства.

"В пробе соуса чесночного экспресс-методом сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге обнаружена сальмонелла. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается в отношении поставщика куриного яйца и куриного полуфабриката", - говорится в сообщении.