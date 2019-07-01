Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T14:11Z
https://ria.ru/20190701/1556084639.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151760/64/1517606401_0:320:3069:2046_1036x0_80_0_0_f535b562c2e88032c8bfa48b997fd504.jpg
РИА Новости

Суд подтвердил обязанность авиакомпании "Победа" кормить членов экипажа

Вчера, 14:11
3541
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПилот в кабинее самолета авиакомпании «Победа» в аэропорту Внуково
Пилот в кабинее самолета авиакомпании «Победа» в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Арбитражный суд Московской области подтвердил законность предписания Ространснадзора, который обязал авиакомпанию "Победа" обеспечивать питанием членов экипажей самолетов, сообщили РИА Новости в суде.
В своем обращении в суд "Победа" просила признать незаконным предписание Ространснадзора от 21 декабря 2018 года. Ведомство в ходе выездной проверки перевозчика выявило, что члены кабинных экипажей в дни полетов не обеспечиваются бесплатным питанием, вместо этого им по приказу гендиректора авиакомпании от 27 сентября 2018 года выплачивается компенсация в размере 105 рублей за каждый полетный час.
Ространснадзор признал такое положение вещей нарушением приказа Минтранса РФ от 30 сентября 2002 года "О порядке обеспечения питанием экипажей морских, речных судов, за исключением судов рыбопромыслового флота, и воздушных судов". Приказом предусматривается, что на рейсах продолжительностью до 3 часов авиакомпания должна обеспечить экипажу одноразовое питание, от 3 до 6 часов - двухразовое и свыше 6 часов - трехразовое питание. В приказе также говорится, что возмещение расходов на питание допускается только при невозможности обеспечения экипажа бесплатным питанием во внебазовых аэропортах по причине отсутствия специализированных организаций общественного питания. Ространснадзор обязал перевозчика устранить нарушение до 20 февраля 2019 года.
Представитель авиакомпании заявил в суде, что у нее нет возможности обеспечивать бортовым питанием членов экипажей, поскольку в аэропорту Внуково отсутствует специализированная организация общественного питания, способная предоставить специальное питание, основанное на религиозных убеждениях, медицинских показаниях, соблюдении особых режимов питания (веганство, сыроедение, халяль, кошер и т.д.).
Самолет авиакомпании Победа в аэропорту Внуково
Вчера, 13:06
Посольство США в России предложило "Победе" помощь в вопросе с визами
Суд, однако, указал в решении, что "Победа" подменяет понятие "отсутствие специализированных организаций общественного питания" на понятие "отсутствие специального питания". На самом же деле под специализированной организацией общественного питания следует понимать организацию, для которой оказание услуг общественного питания является основной деятельностью. Такая компания во Внуково существует, и, более того, в 2014 году между "Победой" и ООО "Скай Фуд Внуково" был заключен договор на обеспечение экипажей воздушных судов бортовым питанием.
Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. В 2018 году лоукостер увеличил перевозки пассажиров по сравнению с 2017 годом на 55% - до 7,148 миллиона человек. В 2019 году "Победа" планирует перевезти не менее 10 миллионов пассажиров.
Обслуживание самолета авиакомпании «Победа» в аэропорту Внуково
12 апреля, 17:31
Суд признал незаконным запрет авиакомпании "Победа" на перевозку оружия
1721010
Обсудить 0
Победа (авиакомпания)РостранснадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Вид на набережную города Судака
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
В Тель-Авиве пассажирский самолет готовится к аварийной посадке
В Казани от удара током погиб виновник резонансного ДТП 2012 года
Лента
новостей
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Названы самые недорогие курортные поселки Крыма для отдыха в высокий сезон
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область
Зеленский потребовал наказать Климкина за ноту в адрес Москвы
Самолет авиакомпании Победа в аэропорту Внуково
Посольство США в России предложило "Победе" помощь в вопросе с визами
Клиенты ПАО Сбербанк у терминалов самообслуживания
Бензин, ЖКХ, ипотека, дольщики и кредиты: что изменится с 1 июля
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Верховной рады Украины.
Зеленский наложил вето на закон об импичменте, утверждает депутат Ляшко
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев пригрозил нефтяникам "расплатой" за высокие цены на бензин
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза оценил высказывание певицы Катамадзе
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск приостановил саммит Евросоюза
Главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов на выставке День передовых технологий правоохранительных органов РФ. 27 мая 2017
Источник сообщил об отставке трех генералов Росгвардии
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
Лента новостейМолния