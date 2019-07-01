Суд подтвердил обязанность авиакомпании "Победа" кормить членов экипажа

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Арбитражный суд Московской области подтвердил законность предписания Ространснадзора, который обязал авиакомпанию "Победа" обеспечивать питанием членов экипажей самолетов, сообщили РИА Новости в суде.

В своем обращении в суд "Победа" просила признать незаконным предписание Ространснадзора от 21 декабря 2018 года. Ведомство в ходе выездной проверки перевозчика выявило, что члены кабинных экипажей в дни полетов не обеспечиваются бесплатным питанием, вместо этого им по приказу гендиректора авиакомпании от 27 сентября 2018 года выплачивается компенсация в размере 105 рублей за каждый полетный час.

Ространснадзор признал такое положение вещей нарушением приказа Минтранса РФ от 30 сентября 2002 года "О порядке обеспечения питанием экипажей морских, речных судов, за исключением судов рыбопромыслового флота, и воздушных судов". Приказом предусматривается, что на рейсах продолжительностью до 3 часов авиакомпания должна обеспечить экипажу одноразовое питание, от 3 до 6 часов - двухразовое и свыше 6 часов - трехразовое питание. В приказе также говорится, что возмещение расходов на питание допускается только при невозможности обеспечения экипажа бесплатным питанием во внебазовых аэропортах по причине отсутствия специализированных организаций общественного питания. Ространснадзор обязал перевозчика устранить нарушение до 20 февраля 2019 года.

Представитель авиакомпании заявил в суде, что у нее нет возможности обеспечивать бортовым питанием членов экипажей, поскольку в аэропорту Внуково отсутствует специализированная организация общественного питания, способная предоставить специальное питание, основанное на религиозных убеждениях, медицинских показаниях, соблюдении особых режимов питания (веганство, сыроедение, халяль, кошер и т.д.).

Суд, однако, указал в решении, что "Победа" подменяет понятие "отсутствие специализированных организаций общественного питания" на понятие "отсутствие специального питания". На самом же деле под специализированной организацией общественного питания следует понимать организацию, для которой оказание услуг общественного питания является основной деятельностью. Такая компания во Внуково существует, и, более того, в 2014 году между "Победой" и ООО "Скай Фуд Внуково" был заключен договор на обеспечение экипажей воздушных судов бортовым питанием.