ВТБ Факторинг запустил мультифакторную финтех-платформу GetFinance

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) и компания "Венчур Инжиниринг Лаб" - передовая компания в сфере цифровизации финансовых продуктов и сервисов в сегменте госзакупок - запустили мультифакторную финтех-платформу GetFinance, на которой в цифровой формат переведен весь цикл заключения договоров, обработки и выдачи финансирования, а также последующего сопровождения и учета сделок, сообщает пресс-служба банка ВТБ.

"С помощью онлайн-платформы поставщики смогут дистанционно заключать договоры факторинга, досрочно получать финансирование по завершенным этапам или полностью выполненным контрактам. Заказчикам и покупателям она обеспечивает контроль, безопасность и бесперебойность поставок от неограниченного количества своих поставщиков, а также дает возможность управлять своей задолженностью. Факторинговым компаниям GetFinance позволяет привлечь новых клиентов и кратно сократить издержки. Технологии GetFinance снимают ограничения по минимальной сумме сделки, что делает платформу удобной для бизнеса и открывает широкие возможности получения финансирования, прежде всего, для субъектов МСП", - говорится в пресс-релизе.

По словам генерального директора ВТБ Факторинг Антона Мусатова, запуск нового проекта или сервиса – важный положительный сигнал для его будущих пользователей.

"Мы рассматриваем наше участие в запуске финтех-платформы GetFinance как стимул для дальнейшего развития удобных и надежных финансовых сервисов на российском рынке. Платформа GetFinance позволит компаниям быстро и в удобном онлайн-формате получить оплату по выполненным контрактам, пополнить, таким образом, свой оборотный капитал и снизить риски кассовых разрывов. Она также поможет решить многие трудности во взаиморасчетах всех сторон в коммерческих сделках. Услуги платформы GetFinance сразу будут доступны всем существующим и будущим клиентам ВТБ Факторинг, и далее - другим участникам GetFinance, формируемого маркетплейса коммерческого онлайн-финансирования в РФ", - сказал Мусатов.

В свою очередь генеральный директор GetFinance Егор Газетин назвал появление нового продукта весьма своевременным, учитывая тенденции на рынке.