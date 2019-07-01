В МВД уточнили число пострадавших при ДТП в Ростовской области

"Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем "Газ 2834 NE", допустил наезд на стоящий автомобиль "Газ 22171" под управлением водителя 1957 года рождения. В результате ДТП пассажир автомобиля "Газ 22171" 1982 года рождения погиб, водитель и четыре пассажира этого же автомобиля получили травмы", - говорится в сообщении.