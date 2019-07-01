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РИА Новости

В МВД уточнили число пострадавших при ДТП в Ростовской области

Вчера, 14:03
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл - РИА Новости. Один человек погиб и пятеро, по уточненным данным, получили травмы при столкновении двух автомобилей "Газель" в Ростовской области, сообщает ГУ МВД России по региону.
Ранее сообщалось, что при столкновении "Газели", которая перевозила сотрудников компании "Автодор", и частной грузовой "Газели" один человек погиб и трое пострадали.
По информации ведомства, авария произошла в 8.50 мск на 904-м километре трассы М-4 "Дон".
"Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем "Газ 2834 NE", допустил наезд на стоящий автомобиль "Газ 22171" под управлением водителя 1957 года рождения. В результате ДТП пассажир автомобиля "Газ 22171" 1982 года рождения погиб, водитель и четыре пассажира этого же автомобиля получили травмы", - говорится в сообщении.
Пострадавшие пассажиры - 1995, 1982, 1983 и 1984 годов рождения. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
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