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РИА Новости

В Словакии надеются, что вслед за ограничениями в ПАСЕ с РФ снимут санкции

Вчера, 14:01
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГлава Национального совета Словакии Андрей Данко
Глава Национального совета Словакии Андрей Данко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Глава Национального совета Словакии Андрей Данко. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Председатель Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко надеется, что вслед за отменой ограничений на участие России в деятельности ПАСЕ будут отменены западные санкции против Москвы.
"Я горжусь тем, что Словацкая Республика, в частности ее депутаты, голосовали за то, чтобы Российская Федерация полноценно работала в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы", - сказал Данко журналистам.
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"И так как были отменены эти санкции, что касается Совета Европы, будут отменены и санкции против Российской Федерации", - добавил он.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.
Вчера, 11:46
"КомпАс". Политолог рассказал, какие вопросы Россия будет поднимать в ПАСЕУ России и Европы есть много острых вопросов для обсуждения, в том числе и в рамках ПАСЕ, отметил в эфире радио Sputnik политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин. Один из них – это газ.
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Андрей ДанкоСловакияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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