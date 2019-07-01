В Словакии надеются, что вслед за ограничениями в ПАСЕ с РФ снимут санкции

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Председатель Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко надеется, что вслед за отменой ограничений на участие России в деятельности ПАСЕ будут отменены западные санкции против Москвы.

"Я горжусь тем, что Словацкая Республика, в частности ее депутаты, голосовали за то, чтобы Российская Федерация полноценно работала в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы", - сказал Данко журналистам.

"И так как были отменены эти санкции, что касается Совета Европы, будут отменены и санкции против Российской Федерации", - добавил он.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.