В Югре спасли медведицу, которую неизвестные заманили в клетку-ловушку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июл - РИА Новости. Неизвестные в Ханты-Мансийском автономном округе заманили медведицу в металлическую клетку-ловушку, ее удалось вызволить и выпустить в естественную среду обитания, сообщает в понедельник Природнадзор Югры.

Уточняется, что жители поселка Агириш в Советском районе ХМАО сообщили о найденной в лесном массиве неподалеку от населенного пункта металлической клетке с хищным животным внутри, после этого не место выехали сотрудники Природнадзора и полиции. Сообщения жителей подтвердились: в запертой клетке находилась медведица возрастом, как предполагается, около четырех лет.

"Клетка представляет из себя ловушку, внутри клетки находилась металлическая бочка с привадой. Медведица зашла в клетку на запах привады, после чего, вероятно, дверь клетки захлопнулась, и дикий зверь оказался в неволе", - сказали в Природнадзоре.

В ведомстве уточнили, что ранее подобные факты и аналогичные методы охоты на медведей в Советском районе природоохранными организациями не фиксировались.

"С целью защиты жизни и здоровья жителей поселка Агириш принято решение о транспортировании клетки с медведицей на безопасное расстояние от населенного пункта. В 45 километрах от поселка Агириш медведица выпущена в естественную среду обитания и спасена таким образом от рук браконьеров. Металлическая клетка изъята", - подчеркнули в Природнадзоре.