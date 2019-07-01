Двое пострадавших при взрыве газа в ЯНАО находятся в реанимации

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июл - РИА Новости. Двое из шести пострадавших при взрыве газа на стройплощадке в Ямало-Ненецком автономном округе находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.

Источник в экстренных службах округа в понедельник утром сообщил о взрыве газового баллона без последующего возгорания на стройплощадке на 609-м километре трассы Новый Уренгой - Тарко-Сале. Пострадали шесть человек. В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО заявили РИА Новости, что санавиацией их эвакуировали в городскую больницу Нового Уренгоя.

"Двое из шести пострадавших находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Тактика дальнейшего лечения будет зависеть от уточненного диагноза", - сказал представитель депздрава.

По уточненным данным администрации Пуровского района ЯНАО, взорвалась газовая смесь, которая распространилась из баллона в дренажном колодце на стройплощадке завода по переработке газоконденсата. Согласно информации муниципалитета, у пострадавших диагностированы ожоги и отравление угарным газом.