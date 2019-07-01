Силовики 170 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские силовики 170 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, ранения получили четыре мирных жителя, заявил в понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За период с 24 июня по 1 июля вооруженные формирования Украины 170 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики выпущено 1185 мин калибром 120 и 82 миллиметра, 215 снарядов калибром 122 миллиметра и семь танковых снарядов, ранения получили четыре мирных жителя, повреждено семь объектов инфраструктуры и 42 дома", — заявил представитель ведомства журналистам.
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявляли, что за период с 17 по 23 июня было зафиксировано 91 нарушение режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. По территории ДНР было выпущено 306 мин и 140 снарядов, ранения получили двое мирных жителей.