Силовики 170 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

"За период с 24 июня по 1 июля вооруженные формирования Украины 170 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики выпущено 1185 мин калибром 120 и 82 миллиметра, 215 снарядов калибром 122 миллиметра и семь танковых снарядов, ранения получили четыре мирных жителя, повреждено семь объектов инфраструктуры и 42 дома", — заявил представитель ведомства журналистам.