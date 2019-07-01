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РИА Новости

В Сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

Вчера, 13:53
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео с места взрыва на Кипре, произошедшего в результате падения неопознанного объекта.
На кадрах видно, как на месте происшествия горят обломки, над местностью поднимается дым.
Как сообщалось ранее, мощные взрывы прогремели около часа ночи, они были слышны в столице страны — Никосии и на юге острова, в городе Ларнаке. В результате инцидента никто не пострадал.
Выступая на месте происшествия, лидер киприотов-турок Мустафа Акынджи сказал, что, согласно первой информации, взрыв произошел в результате падения военного объекта — беспилотника или ракеты.
Турецкий журналист Хусейн Экмекчи опубликовал на своей странице в Facebook фотографии с места происшествия. Он утверждает, что на обломках есть надписи на русском языке. По его мнению, наиболее вероятно, что Сирия активировала свои системы ПВО в ответ на удар Израиля, и вероятно, что на Кипре упала ракета С-125.
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КипрВ мире
Популярные комментарии
А может там написано по украински? Для не знающих кириллицу - это русский)))
1 июля, 15:08
Mari Huana
1978000189
на ракете еще было написано НА БЕРЛИН
1 июля, 14:30
НКНиколай Кfh
15713900216
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