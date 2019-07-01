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РИА Новости
Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Анастасия Ракова о требовательности москвичей, новых реформах и семье

Вчера, 15:00
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Как вы это делаете?!
Анастасия Ракова о требовательности москвичей, новых реформах и семье
Вчера, 15:00
Её называют самым влиятельным человеком Москвы после Собянина, и именно под её надзором прошли важнейшие городские реформы последних лет. Заммэра Анастасия Ракова редко даёт интервью и практически никогда до этого не говорила о семье и личном.
В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова откровенно рассказывает о том, как смена подхода к проблемам граждан меняет мозг чиновника, признаёт ли она свои управленческие ошибки и как будет решать личные проблемы москвичей, при этом не делая их иждивенцами. А также говорит об анонимных инспекциях, отношениях с детьми, участии в родительских чатиках и том, почему она может позволить себе не работать, но работает.
Спрашиваем Анастасию Ракову "Как вы это делаете?!”:
1:00 О “расстрельности” должности и рабочем режиме
2:50 О возможностях в Москве и обкатке реформ на Тюмени
4:00 О столкновениях взглядов на жизнь с чиновниками и окружением
5:55 Об изменении принципа подхода к проблемам и желаниям людей (заявительный на выявительный, а также зачем и кому это нужно)
8:00 О том, как строить рай на земле и не взрастить иждивенчество среди москвичей
9:20 О том, как Анастасия Владимировна будет делать людей счастливыми
10:10 О радикальной перестройке службы занятости в Москве и как москвичей будут обеспечивать выгодной работой и даже решать их личные проблемы
15:15 О чрезвычайной требовательности и претензиях москвичей и об отношении к недовольным
16:15 О том, признаёт ли она свои ошибки
16:35 О том, зачем Москва на самом деле активно работает над продлением жизни пожилых людей
18:00 Про цифровое ноу-хау, которое позволит выявить заброшенных стариков в городе
21:10 О том, как в городе будут решать вопрос с деменцией и ”Альцгеймером” и какие учреждения построят для этого
22:10 Про то, чем больше всего недовольны москвичи
23:40 Как Анастасия Владимировна мотивирует сотрудников и на что могут озлобиться люди
26:30 Как Анастасия Владимировна приезжает инкогнито в МФЦ, что происходит и что бывает с некомпетентным сотрудником
28:15 О своих детях, родительских чатиках (да, Анастасия Владимировна там сидит тоже) и невозможности победить школьную бухгалтерию
29:00 О неблагодарности жителей города
31:20 О жизненно-рабочем балансе и семье
32:30 О состоятельном муже и возможности не работать, а также когда Анастасия Владимировна не может думать о работе
33:40 Почему Анастасия Ракова – эксперт по песочницам и от чего рыдают работники ЖКХ
34:00 Как видит политик Ракова своё будущее
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Как вы это делаете?!Анастасия РаковаНаталья ЛосеваПодкаст
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