МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия поможет Индии подготовить астронавтов к первому в истории этой страны полету в космос на собственном корабле "Гаганьян", который планируется на конец 2021 года, сообщает в понедельник компания "Главкосмос" ("дочка" "Роскосмоса").

Для Индии это будет уже не первый полет в космос, но первый на собственном корабле. Первый индийский астронавт Ракеш Шарма слетал в космос в 1984 году на советском корабле "Союз Т-11".

Главкосмос и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований подписали контракт на поддержку отбора, медицинское обследование и космическую подготовку индийских астронавтов — https://t.co/JSfcs9tEL6 pic.twitter.com/acwhz7Dc00 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 1 июля 2019 г.

""Главкосмос" и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований ISRO подписали договор о поддержке отбора, медицинском обследовании и космической тренировке индийских астронавтов", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте компании.

"Главкосмос" проконсультирует с отбором кандидатов в индийские астронавты, их медицинским обследованием и подготовкой к космическому полету. Работы будут осуществляться при поддержке подмосковного Центра подготовки космонавтов и Института медико-биологических проблем РАН.

Договор заключили 27 июня. Подписи под ним поставили первый заместитель генерального директора "Главкосмоса" Наталья Локтева и руководитель Центра пилотируемых космических полетов ISRO доктор Унникришнан Наир.

В своем выступлении по случаю Дня независимости 15 августа 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что страна самостоятельно отправит национальный экипаж на орбиту до 2022 года, когда будет отмечать 75-ю годовщину независимости.