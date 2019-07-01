В Кремле прокомментировали воздушную атаку на окрестности Дамаска

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Никакой связи между переговорами лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по теме Сирии и атакой на Дамаск нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее государственное телевидение Сирии сообщило об отражении воздушной атаки на окрестности Дамаска и город Хомс. По его данным, сбиты не менее трех ракет. Сирийский военный источник сообщил РИА Новости, что атаку на окрестности Дамаска и Хомс совершили израильские ВВС. Источник в международном аэропорту Бейрута также сообщил РИА Новости, что атаку совершили израильские самолеты из ливанского воздушного пространства.

Отвечая на вопрос, могли бы в Кремле прокомментировать информацию об ударах по Сирии несколько часов назад и есть ли какая-то связь между этими ударами и переговорами Путина и Трампа, которые касались Сирии, Песков сказал: "Ну связи точно нет".

Пресс-секретарь президента отметил, что пока не обладает информацией и деталями этого инцидента в Сирии и рекомендовал обратиться к военным, поскольку "у них обновление информации с гораздо большей частотой происходит".