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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Додон заверил, что на судей в Молдавии больше не будет оказываться давление

Вчера, 13:47
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 1 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон встретился в понедельник с членами Высшего совета магистратуры, чтобы обсудить ситуацию в судебной системе и заверил, что на судей в республике больше не будут оказывать давление.
"Заверил судейский корпус в том, что на них не будет оказываться никакого давления, а отношения с законодательной и судебной властью будут строиться исключительно на принципе сотрудничества. В этом контексте сказал, что первым шагом на этом пути станет назначение новых судей Конституционного Суда в рамках прозрачного, корректного и оперативного процесса", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Президент выразил уверенность, что в Молдавии есть неподкупные судьи, которые могут нести ответственность за свои решения.
"Подчеркнул, что правосудие вершится именем закона, а судьи несут ответственность за акт правосудия перед лицом всего общества. Отметил также, что превращение судей в политический инструмент в руках какой-то группы лиц или режима – недопустимая в демократическом государстве практика", - добавил глава республики.
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Председатель Конституционного суда Михай Поалелунжь подал в отставку 20 июня. Остальные судьи КС написали заявление об отставке 26 июня. Согласно местному законодательству, двух судей КС выбирает правительство (премьер Майя Санду уже сообщила, что в ближайшее время будет создана спецкомиссия для конкурсного отбора двух судей), двух назначает Высший совет магистратуры и еще двух — парламент. Президент Молдавии считает, что состав КС должен быть сформирован до завершения сессия парламента, то есть до 1 августа.
Ранее Додон сообщил, что Венецианская комиссия признала факт нарушений со стороны Конституционного суда республики. В частности, судьи нарушили Конституцию инициировав процедуру отстранения от должности президента Молдавии с наделением премьер-министра правом на подписание указа о роспуске парламента. Также установлено, что парламент не мог быть распущен до 10 июня, а не до 7 числа, как озвучили в КС.
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Политический кризис в МолдавииМайя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
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