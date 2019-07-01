Додон заверил, что на судей в Молдавии больше не будет оказываться давление

КИШИНЕВ, 1 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон встретился в понедельник с членами Высшего совета магистратуры, чтобы обсудить ситуацию в судебной системе и заверил, что на судей в республике больше не будут оказывать давление.

"Заверил судейский корпус в том, что на них не будет оказываться никакого давления, а отношения с законодательной и судебной властью будут строиться исключительно на принципе сотрудничества. В этом контексте сказал, что первым шагом на этом пути станет назначение новых судей Конституционного Суда в рамках прозрачного, корректного и оперативного процесса", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент выразил уверенность, что в Молдавии есть неподкупные судьи, которые могут нести ответственность за свои решения.

"Подчеркнул, что правосудие вершится именем закона, а судьи несут ответственность за акт правосудия перед лицом всего общества. Отметил также, что превращение судей в политический инструмент в руках какой-то группы лиц или режима – недопустимая в демократическом государстве практика", - добавил глава республики.

Председатель Конституционного суда Михай Поалелунжь подал в отставку 20 июня. Остальные судьи КС написали заявление об отставке 26 июня. Согласно местному законодательству, двух судей КС выбирает правительство (премьер Майя Санду уже сообщила, что в ближайшее время будет создана спецкомиссия для конкурсного отбора двух судей), двух назначает Высший совет магистратуры и еще двух — парламент. Президент Молдавии считает, что состав КС должен быть сформирован до завершения сессия парламента, то есть до 1 августа.