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РИА Новости

Адвокат экс-супруги Цеповяза обжаловал ее арест

Вчера, 13:47
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КРАСНОДАР, 1 июл - РИА Новости. Защита подала жалобу на арест экс-супруги одного из лидеров кущевской группировки Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней и ее брата по делу о вымогательстве 70 миллионов рублей, сообщил РИА Новости их адвокат Эдуард Чургулия.
"Утром жалобу подал", - сказал Чургулия.
В воскресенье он сообщил РИА Новости, что Железнодорожный суд Ростова-на-Дону арестовал задержанных в субботу Наталью и Ивана Стришних по уголовному делу о вымогательстве в 2010 году 70 миллионов рублей у коммерсанта. По данным Чургулии, дело было возбуждено 24 мая на основании заявления предпринимателя, дело ведет следственное управление МВД по Ростову. Обвинение адвокат считает надуманным.
"Мера пресечения избиралась… Поступила жалоба от адвоката Стришней на постановление суда", - сказал РИА Новости представитель Железнодорожного суда Ростова-на-Дону. В областной суд жалоба еще не направлена, дата рассмотрения не назначена.
Вячеслав Цеповяз в колонии
9 ноября 2018, 08:00
Канары на нарах: какие преступники получают VIP-статус в тюрьмах
Скандал вокруг условий содержания одного из лидеров ОПГ "Цапки" Вячеслава Цеповяза, причастного к убийству 12 человек в станице Кущевской, начался с публикации в СМИ фото его застолий в колонии в Амурской области. На снимках Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него - еда явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.
Ранее Чургулия сообщал, что с конца 2017 года его доверительница обращалась в правоохранительные органы, защищая принадлежащий ей и ее детям бизнес от притязаний Цеповяза, и прикладывала к своим заявлениям фотографии с бывшим супругом, сделанные в колонии.
Позднее также сообщалось о том, что Стришняя отсудила у бывшего супруга 4,3 миллиона рублей - половину супружеской доли из 8,6 миллиона рублей, изъятых у Цеповяза при обыске и возвращенных впоследствии Следственным комитетом.
Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.
Фото Вячеслава Цеповяза в колонии
29 марта, 10:43
Послабления режима в колонии, где находился Цеповяз, устранили
031011
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Вячеслав ЦеповязРостовская областьПроисшествия
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