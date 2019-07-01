Комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить нефтяную сделку, заявил источник

ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

"Да, рекомендация - продлить на девять месяцев", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, выработал ли уже комитет рекомендацию по дальнейшей судьбе сделки.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.