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РИА Новости
Туризм

Крым после воссоединения с Россией посетили более 26 миллионов туристов

Вчера, 13:51
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© РИА Новости / Василий БатановОтдыхающие на одном из пляжей города Севастополя
Отдыхающие на одном из пляжей города Севастополя
© РИА Новости / Василий Батанов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Крымские курорты за последние пять лет с момента воссоединения полуострова с Россией посетили более 26 миллионов туристов, турпоток вырос на 76%, сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
"Более 26,1 миллиона туристов посетило Республику Крым с момента референдума с пяти континентов 144 стран мира. Суммарный туристический поток с весны 2014 года вырос на 76%", - сказал Черняк.
По его словам, это довольно внушительный показатель с учетом санкционного режима и блокады, устроенной со стороны Украины.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Росс
и. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
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