Крым после воссоединения с Россией посетили более 26 миллионов туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Крымские курорты за последние пять лет с момента воссоединения полуострова с Россией посетили более 26 миллионов туристов, турпоток вырос на 76%, сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"Более 26,1 миллиона туристов посетило Республику Крым с момента референдума с пяти континентов 144 стран мира. Суммарный туристический поток с весны 2014 года вырос на 76%", - сказал Черняк.

По его словам, это довольно внушительный показатель с учетом санкционного режима и блокады, устроенной со стороны Украины.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Росс

и. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.