"Ставропольский бройлер" отказался от иска к Елене Малышевой

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Компания "Ставропольский бройлер" отказалась от иска к редакции программы "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как пояснил представитель компании, входящей в агрохолдинг "Ресурс", иск отозван в связи с удалением оспариваемой информации из сюжета. Ответчики против прекращения судебного разбирательства не возражали.

Осенью 2017 года в телепередаче Елены Малышевой "Жить здорово" говорилось, что "Роскачество" проверило продающиеся в магазинах тушки цыплят-бройлеров популярных брендов. Всего был проверен 21 образец "по 44 параметрам качества и безопасности". В передаче сообщалось, что в образце марки "Благояр", принадлежащей группе агропредприятий "Ресурс", специалисты нашли сальмонеллу.

Иск о защите деловой репутации поступил в арбитраж 11 апреля. Ранее суд оставлял его без движения из-за нарушений при уплате госпошлины. После устранения истцом недостатков иск был принят к производству.