Пушков прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от концертов в России.

По его словам, поступок артистки следует оценивать как демонстрацию политической позиции. В данной ситуации, как считает сенатор, отталкиваться от талантов Катамадзе неуместно.

"Для нее Россия – враг. Почему она должна петь в Москве и вывозить от нас супер-гонорары? Это аморально", — написал Пушков в Twitter. Алексей Пушков сенатор сенатор

Ранее Нино Катамадзе сообщила, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним в России из-за событий в Тбилиси. Так она ответила на критику со стороны грузинской общественности.