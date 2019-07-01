Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T13:40Z
https://ria.ru/20190701/1556083461.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155478/77/1554787780_0:46:2661:1543_1036x0_80_0_0_0e1eb88ad746a92bc06f138b21c449b7.jpg
РИА Новости

Пушков прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Вчера, 13:40
7779
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от концертов в России.
По его словам, поступок артистки следует оценивать как демонстрацию политической позиции. В данной ситуации, как считает сенатор, отталкиваться от талантов Катамадзе неуместно.

"Для нее Россия – враг. Почему она должна петь в Москве и вывозить от нас супер-гонорары? Это аморально", — написал Пушков в Twitter.

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Алексей Пушков
сенатор
Ранее Нино Катамадзе сообщила, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним в России из-за событий в Тбилиси. Так она ответила на критику со стороны грузинской общественности.
В столице Грузии с 20 июня идут антиправительственные и антироссийские акции. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Их возмущение вызвало появление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в кресле спикера грузинского парламента. Туда, как утверждает сам Гаврилов, его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Вчера, 10:03
Пригожин прокомментировал отказ Нино Катамадзе выступать в России
10872108
Обсудить 14
Нино КатамадзеАлексей Пушков
Популярные комментарии
Хоть бы фото этой\этого катамадзе прицепляли, а то не понятно вовсе о ком речь идёт, много ли я теряю.
1 июля, 13:44
ХоХочу официально заявить, что
10190001
Почему эти русофобы мотаются для зарабатывания денег а потом дико извиняются перед своими нациками,то что они свою нацию считают выше русской я это поняла еще в конце 80х при предателе Горбачеве.Какая там советская власть ,она закончилась окончательно в 60е.Налогов в СССР и то почти не платили.Кикабидзе Катамадзе и др на самом деле очень боятся националистов в Грузии,если не поддержишь ты враг ,это даже хуже чем на Украине.Поэтому чтобы жить там спокойно быть рукопожатными нужно клеймить Россию,Путина и тогда ты на коне.И не надо говорить о 2008,это случилось повторяю еще в 80е,полный отказ не только от СССР но и от русского мира,жаль что преступные банды из грузин себе забирать не хотят все в 90е к нам перебрались
1 июля, 15:02
Анна Корн
2400001
Рекомендуем
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин прокомментировал отказ Нино Катамадзе выступать в России
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева обвинила Катамадзе в хитрости
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Лента
новостей
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Названы самые недорогие курортные поселки Крыма для отдыха в высокий сезон
Вид на набережную города Судака
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
Клиенты ПАО Сбербанк у терминалов самообслуживания
Бензин, ЖКХ, ипотека, дольщики и кредиты: что изменится с 1 июля
Главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов на выставке День передовых технологий правоохранительных органов РФ. 27 мая 2017
Источник сообщил об отставке трех генералов Росгвардии
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Остров Кунашир
Организаторы G20 обозначили Южные Курилы как часть Японии
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск приостановил саммит Евросоюза
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Автомобиль Lada Vesta SW Cross
"АвтоВАЗ" поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta
Певец Вахтанг Кикабидзе
Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
Лента новостейМолния