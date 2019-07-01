В паспортные столы ДНР по электронной очереди записались уже 500 человек

ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Электронная очередь в паспортные столы заработала в самопровозглашенной Донецкой народной республике, за два часа в отделения миграционной службы уже записались 500 человек, сообщили в понедельник в Минсвязи ДНР.
Электронная очередь в паспортные столы республики заработала 1 июля. Запись в нее ведется в единых центрах связи. Решение запустить электронную очередь в ДНР было принято в связи с большим запросом на услуги паспортных отделов. Он возник после упрощения процедуры получения российского гражданства жителями Донецкой и Луганской народных республик.
"Началась запись в электронную очередь. За пару часов по республике 500 человек уже зарегистрировались на прием в миграционную службу. Поток людей движется быстро, процесс записи занимает четыре минуты", - говорится в сообщении пресс-службы Минсвязи ДНР.
В Минсвязи выразили надежду, что высокая пропускная способность на регистрации в электронную очередь позволит разгрузить живые очереди для подачи документов. По словам представителя министерства связи ДНР, по состоянию на 12.00 (совпадает с мск), в электронной очереди по всей республике зарегистрировались 1,3 тысячи человек. Также в ведомстве пояснили, что записаться можно в любом едином центра связи республики. Для этого достаточно предоставить паспорт и мобильный номер местного оператора связи.
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"Такая услуга очень сильно упростит жизнь. Сейчас уже не надо занимать очередь рано утром и уже не нужно буквально жить в ней. Это очень хорошо, что такая услуга есть", - рассказала РИА Новости жительница Донецка Виолетта.
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями республик был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 24 апреля. При этом он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в селе Покровское Ростовской области открылся Центр выдачи российских паспортов в упрощенном порядке для жителей ДНР, а в Новошахтинске - для жителей ЛНР. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. МВД России сообщало, что процесс рассмотрения может занимать до трех месяцев.