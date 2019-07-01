В паспортные столы ДНР по электронной очереди записались уже 500 человек

ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Электронная очередь в паспортные столы заработала в самопровозглашенной Донецкой народной республике, за два часа в отделения миграционной службы уже записались 500 человек, сообщили в понедельник в Минсвязи ДНР.

Электронная очередь в паспортные столы республики заработала 1 июля. Запись в нее ведется в единых центрах связи. Решение запустить электронную очередь в ДНР было принято в связи с большим запросом на услуги паспортных отделов. Он возник после упрощения процедуры получения российского гражданства жителями Донецкой и Луганской народных республик.

"Началась запись в электронную очередь. За пару часов по республике 500 человек уже зарегистрировались на прием в миграционную службу. Поток людей движется быстро, процесс записи занимает четыре минуты", - говорится в сообщении пресс-службы Минсвязи ДНР.

В Минсвязи выразили надежду, что высокая пропускная способность на регистрации в электронную очередь позволит разгрузить живые очереди для подачи документов. По словам представителя министерства связи ДНР, по состоянию на 12.00 (совпадает с мск), в электронной очереди по всей республике зарегистрировались 1,3 тысячи человек. Также в ведомстве пояснили, что записаться можно в любом едином центра связи республики. Для этого достаточно предоставить паспорт и мобильный номер местного оператора связи.

"Такая услуга очень сильно упростит жизнь. Сейчас уже не надо занимать очередь рано утром и уже не нужно буквально жить в ней. Это очень хорошо, что такая услуга есть", - рассказала РИА Новости жительница Донецка Виолетта.