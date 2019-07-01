Жительница Североуральска пыталась поджечь вышку сотовой связи

"Примерно месяц назад дама якобы посмотрела в сети интернет видеоролик о том, что сотовые вышки, расположенные около населенных пунктов, опасны для здоровья и являются причинами различных заболеваний, в том числе инсультов и онкологии. Женщина начала думать, что ее недомогания и бессонница связаны с тем, что такая вышка располагается непосредственно вблизи ее дома. Из-за этих мыслей у нее и созрел криминальный план по уничтожению строения", – сказал Горелых.