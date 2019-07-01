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РИА Новости

В Германии не подтвердили данные о запросе убежища супругой премьера ОАЭ

Вчера, 13:33
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© AP Photo / Martin DokoupilПринцесса Хайя бинт аль-Хусейн и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум
© AP Photo / Martin Dokoupil
БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. В МИД ФРГ не подтверждают информацию о том, что сбежавшая из ОАЭ супруга премьер-министра Хайя бинт аль-Хусейн запросила убежище в Германии, заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Адебар.
"Я не могу подтвердить эти сообщения, у нас нет фактов, подтверждающих эти обстоятельства", - сказала Адебар.
Присутствующий на брифинге представитель МВД ФРГ также заявил об отсутствии информации по данному поводу.
Британский таблоид Sun сообщил ранее, что жена премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег. По данным издания, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн не появлялась на публике с февраля этого года. Сообщается, что вместе с 11-летней дочерью и семилетним сыном она бежала из ОАЭ в Германию, где запросила убежище и подала документы на развод. С собой принцесса якобы взяла 31 миллион фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов).
Как сообщает Sun, действия принцессы привели к началу дипломатического кризиса между ОАЭ и Германией. По некоторым данным, премьер-министр обращался к властям в Берлине с требованием выдать его жену и детей, однако получил отказ.
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