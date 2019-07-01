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РИА Новости

Москва готова обсуждать освобождение моряков, несмотря на ноту Климкина

Вчера, 13:33
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украина может изменить решение по урегулированию ситуации с арестованными в России моряками, заявил РИА Новости замглавы МИД Григорий Карасин.
"Мгновенно был получен негативный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить свое отношение к этому предложению, она вольна это сделать", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Вчера, 17:12
Конфликт Зеленского и Климкина: "Украина позорится на весь мир"Президент Украины Владимир Зеленский попросил наказать главу МИД Павла Климкина за ответ на ноту Москвы. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, ситуация негативно отражается на международном имидже украинского государства.
На прошлой неделе МИД направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве. В них было обращено внимание на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального российского законодательства возможности в отношении моряков и кораблей, которые Киев может использовать для их освобождения.
Как написала в фейсбуке официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва предложила освободить арестованных в обмен на письменные гарантии того, что моряки в дальнейшем будут участвовать в следственных действиях.
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область
Вчера, 13:59
Зеленский потребовал наказать Климкина за ноту в адрес Москвы
Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ выразил несогласие с позицией России и потребовал, чтобы Москва немедленно и безусловно выполнила решение Международного трибунала и освободила 24 украинских моряка и три корабля.
В российском МИД назвали отказ Украины обсуждать освобождение сограждан парадоксом. Захарова отметила, что киевским властям нужны не сами задержанные моряки, а только шум.
После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту России. Министр иностранных дел Украины назвал ноту "дипломатической ловушкой". Он добавил, что уходит в "политический отпуск", так как не может работать вполсилы.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
29 июня, 11:32
В Сети оценили слова о позоре украинской дипломатии из-за Климкина
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Павел КлимкинМИД РФГригорий КарасинРоссияУкраинаПолитика
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