Москва готова обсуждать освобождение моряков, несмотря на ноту Климкина

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украина может изменить решение по урегулированию ситуации с арестованными в России моряками, заявил РИА Новости замглавы МИД Григорий Карасин.
"Мгновенно был получен негативный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить свое отношение к этому предложению, она вольна это сделать", — отметил он.
Вчера, 17:12Конфликт Зеленского и Климкина: "Украина позорится на весь мир"Президент Украины Владимир Зеленский попросил наказать главу МИД Павла Климкина за ответ на ноту Москвы. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, ситуация негативно отражается на международном имидже украинского государства.
На прошлой неделе МИД направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве. В них было обращено внимание на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального российского законодательства возможности в отношении моряков и кораблей, которые Киев может использовать для их освобождения.
Как написала в фейсбуке официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва предложила освободить арестованных в обмен на письменные гарантии того, что моряки в дальнейшем будут участвовать в следственных действиях.
Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ выразил несогласие с позицией России и потребовал, чтобы Москва немедленно и безусловно выполнила решение Международного трибунала и освободила 24 украинских моряка и три корабля.
В российском МИД назвали отказ Украины обсуждать освобождение сограждан парадоксом. Захарова отметила, что киевским властям нужны не сами задержанные моряки, а только шум.
После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту России. Министр иностранных дел Украины назвал ноту "дипломатической ловушкой". Он добавил, что уходит в "политический отпуск", так как не может работать вполсилы.