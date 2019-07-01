Москва готова обсуждать освобождение моряков, несмотря на ноту Климкина

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украина может изменить решение по урегулированию ситуации с арестованными в России моряками, заявил РИА Новости замглавы МИД Григорий Карасин.

"Мгновенно был получен негативный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить свое отношение к этому предложению, она вольна это сделать", — отметил он.

На прошлой неделе МИД направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве. В них было обращено внимание на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального российского законодательства возможности в отношении моряков и кораблей, которые Киев может использовать для их освобождения.

Как написала в фейсбуке официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва предложила освободить арестованных в обмен на письменные гарантии того, что моряки в дальнейшем будут участвовать в следственных действиях.

Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ выразил несогласие с позицией России и потребовал, чтобы Москва немедленно и безусловно выполнила решение Международного трибунала и освободила 24 украинских моряка и три корабля.

В российском МИД назвали отказ Украины обсуждать освобождение сограждан парадоксом. Захарова отметила, что киевским властям нужны не сами задержанные моряки, а только шум.