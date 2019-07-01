Песков прокомментировал призыв Зеленского освободить моряков

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему пока нечего добавить к словам президента РФ Владимира Путина об украинских моряках, с призывом к освобождению которых обратился президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее Зеленский обратился к Путину с призывом освободить украинских моряков. Президент РФ заметил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме, моряки "исполняли просто приказ, мы отдаем себе в этом отчет, но они нарушили российский закон".
"Что касается нотной переписки, то нужно все-таки интересоваться в министерстве иностранных дел Российской Федерации. Там же речь не идет об освобождении, следственные действия продолжаются, и речь идет о необходимости их явки в суд, но, насколько нам известно, есть особенная позиция министерства иностранных дел Украины, и нам неизвестно, претерпела ли она какие-то изменения. Что касается ответа на эмоциональный призыв президента Украины, то мне пока нечего добавить к тем словам, которые были сказаны Путиным на заключительной пресс-конференции в Осаке. Такой вопрос, как вы знаете, звучал", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Москва отреагирует на призыв Зеленского отпустить украинских моряков.
Он добавил, что предложение отпустить моряков для дальнейшей их явки в суд было сформулировано дипломатическим ведомством РФ и нюансы нужно узнавать у них.
"Я еще раз вас призываю, главным образом, внимательно перечитать те слова, которые сказал президент РФ", - заключил Песков.
Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.