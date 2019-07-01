При взрыве в Кабуле пострадали более 90 человек

Сильный взрыв произошел этим утром в полицейском округе №16 недалеко от логистического центра министерства обороны в Кабуле. По данным властей, после взрыва двое нападавших продолжали оказывать сопротивление сотрудникам сил безопасности из строящегося здания напротив. Позже представитель МВД заявил, что оба нападавших были ликвидированы.