При взрыве в Кабуле пострадали более 90 человек

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле превысило 90 человек, сообщает телеканал 1TVNews со ссылкой на министерство здравоохранения.
Ранее сообщалось о 65 пострадавших.
По данным минздрава, в результате взрыва пострадали 93 человека.
Сильный взрыв произошел этим утром в полицейском округе №16 недалеко от логистического центра министерства обороны в Кабуле. По данным властей, после взрыва двое нападавших продолжали оказывать сопротивление сотрудникам сил безопасности из строящегося здания напротив. Позже представитель МВД заявил, что оба нападавших были ликвидированы.
Footage shows plumes of smoke coming out of the Defense Ministry’s logistics center in #Kabul following a truck bomb explosion this morning. A township is located near the logistics center which according to reports has been damaged in the explosion. #Afghanistan pic.twitter.com/vuEVepgpXe— TOLOnews (@TOLOnews) 1 июля 2019 г.