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РИА Новости

При взрыве в Кабуле пострадали более 90 человек

Вчера, 13:32
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© AP Photo / Rahmat GulВзрыв в Кабуле, Афганистан. 1 июля 2019
Взрыв в Кабуле, Афганистан. 1 июля 2019
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле превысило 90 человек, сообщает телеканал 1TVNews со ссылкой на министерство здравоохранения.
Ранее сообщалось о 65 пострадавших.
По данным минздрава, в результате взрыва пострадали 93 человека.
Сильный взрыв произошел этим утром в полицейском округе №16 недалеко от логистического центра министерства обороны в Кабуле. По данным властей, после взрыва двое нападавших продолжали оказывать сопротивление сотрудникам сил безопасности из строящегося здания напротив. Позже представитель МВД заявил, что оба нападавших были ликвидированы.
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