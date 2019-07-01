Решение о продлении сделки ОПЕК+ примут страны альянса, заявил Песков

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия объявили о своей позиции по сделке ОПЕК+, которая заключается в том, что соглашение необходимо продлить на шесть-девять месяцев, но, безусловно, решение будет приниматься всеми странами альянса, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В субботу президент РФ Владимир Путин, говоря об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. По словам российского лидера, соглашение может быть продлено на полгода или девять месяцев. В понедельник министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что его страна согласна на продление сделки, однако такие решения должны приниматься ОПЕК в Вене, а "не внешними силами на таких событиях, как встреча G20 в Японии".
"В данном случае речь идет о том, что две страны заявили о своей позиции, о своем подходе. Две страны для себя приняли такое решение, но, безусловно, нужно будет еще и решение других стран. Что касается нашей страны, то Путин однозначно заявил о принятом решении по итогам встреч с принцем Сальманом", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать возмущение иранского министра.
"Вы знаете, что в эти дни в Вене и, по-моему, сегодня как раз ведется работа по этой теме, они будут обсуждать", - отметил пресс-секретарь президента РФ. "И, собственно, министр Новак сейчас находится в Вене и этим занимается", - добавил он.
Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ будет определена 1-2 июля в Вене: в понедельник пройдет заседание министров ОПЕК, а во вторник - всех стран альянса.