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РИА Новости

Глава МИД Германии прокомментировал разведение сил у Станицы Луганской

Вчера, 13:30
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал "проблеском надежды" разведение сил в районе Станицы Луганской. 
Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, который был начат в среду.
"Разведение сил в районе Станицы Луганской - это важный шаг для восточной Украины. Мы долгое время надеялись на этот конкретный вклад в улучшение ситуации на месте", -  сообщается в заявлении пресс-службы немецкого внешнеполитического ведомства.
Маас приветствовал, что стороны смогли договориться, и поблагодарил наблюдателей СММ ОБСЕ, которые играли важную роль в сопровождении всего процесса.
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прбыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Вчера, 12:37
Никто воевать не хочет: политолог оценил разведение сил в Станице ЛуганскойВладимир Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской, назвав это шагом к устойчивому прекращению огня в Донбассе. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак, это событие можно занести в актив украинского президента.
"Этот успех показывает, что прогресс на востоке Украины возможен. Это проблеск надежды в поиске мира. Теперь решающее значение имеет полное исполнение разведения сил в качестве базы для дальнейших шагов по выполнению минских соглашений и мирного урегулирования конфликта, в особенности для обязательства сторон к долгосрочному прекращению огня", - добавил он.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался. Позже в самопровозглашенной ДНР заявляли, что украинские силовики оборудуют новые позиции в районе Петровского и Золотого.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Станица ЛуганскаяЛуганская Народная РеспубликаМИД ГерманииГерманияУкраинаВ мире
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