Глава МИД Германии прокомментировал разведение сил у Станицы Луганской

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал "проблеском надежды" разведение сил в районе Станицы Луганской.

Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, который был начат в среду.

"Разведение сил в районе Станицы Луганской - это важный шаг для восточной Украины. Мы долгое время надеялись на этот конкретный вклад в улучшение ситуации на месте", - сообщается в заявлении пресс-службы немецкого внешнеполитического ведомства.

Маас приветствовал, что стороны смогли договориться, и поблагодарил наблюдателей СММ ОБСЕ, которые играли важную роль в сопровождении всего процесса.

"Этот успех показывает, что прогресс на востоке Украины возможен. Это проблеск надежды в поиске мира. Теперь решающее значение имеет полное исполнение разведения сил в качестве базы для дальнейших шагов по выполнению минских соглашений и мирного урегулирования конфликта, в особенности для обязательства сторон к долгосрочному прекращению огня", - добавил он.