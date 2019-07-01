Глава МИД Германии прокомментировал разведение сил у Станицы Луганской

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал "проблеском надежды" разведение сил в районе Станицы Луганской.
Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, который был начат в среду.
"Разведение сил в районе Станицы Луганской - это важный шаг для восточной Украины. Мы долгое время надеялись на этот конкретный вклад в улучшение ситуации на месте", - сообщается в заявлении пресс-службы немецкого внешнеполитического ведомства.
Маас приветствовал, что стороны смогли договориться, и поблагодарил наблюдателей СММ ОБСЕ, которые играли важную роль в сопровождении всего процесса.
Вчера, 12:37Никто воевать не хочет: политолог оценил разведение сил в Станице ЛуганскойВладимир Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской, назвав это шагом к устойчивому прекращению огня в Донбассе. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак, это событие можно занести в актив украинского президента.
"Этот успех показывает, что прогресс на востоке Украины возможен. Это проблеск надежды в поиске мира. Теперь решающее значение имеет полное исполнение разведения сил в качестве базы для дальнейших шагов по выполнению минских соглашений и мирного урегулирования конфликта, в особенности для обязательства сторон к долгосрочному прекращению огня", - добавил он.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался. Позже в самопровозглашенной ДНР заявляли, что украинские силовики оборудуют новые позиции в районе Петровского и Золотого.