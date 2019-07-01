Генсек ООН призвал страны снизить выбросы парниковых газов на 45%

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь ОНН Антониу Гутерриш на открытии Климатического саммита в Абу-Даби призвал страны сократить выбросы парниковых газов на 45%.

"Я прошу всех лидеров - от правительств до частных компаний - представить уже летом или до конца декабря 2020 года планы по сокращению эмиссии парниковых газов на 45% к 2030 году и по достижению нейтральности по выбросам СО2 к 2050 году", - сказал Гутерриш.

Он также добавил, что обратился с подобным призывом к основным мировым "поставщикам" парниковых газов в атмосферу, которые принимали участие во встрече G20 в Осаке.

Гутерриш напомнил, что каждый день приходят новости о бедствиях, спровоцированных изменением климата.

"По всему миру люди теряют свои дома и вынуждены мигрировать из-за изменения климата. Ситуация будет становится только хуже, если мы не будем сейчас ставить перед собой амбициозные цели и действовать немедленно", - уточнил он.

По данным, которые привел Гутерриш, на прошлой неделе стало известно, что Гималайский ледник сократился вдвое с начала века, погодные аномалии наблюдают в Центральной, Южной и Восточной Азии.

В настоящее время страны сформулировали свои цели по сокращению парниковых газов в рамках Парижского соглашения, однако ООН настаивает на более активных действиях. Россия в рамках Парижского соглашения собирается снизить выбросы СО2 на 75% к 2030 году от уровня 1990 года, ЕС намерен сократить выбросы на 40% от уровня 1990 года, Индия на 33-35% от уровня 2005 года, Япония на 26% от уровня 2013 года, Китай на 60-65% от уровня 2005 года, США на 28% от уровня 2005 года.

Между тем, в Осаке не встрече G20 США подтвердили о намерении покинуть Парижское соглашение.