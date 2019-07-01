Песков: российские артисты должны понимать, что в Грузии не безопасно

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские артисты в случае гастролей в Грузии должны понимать, что там не безопасно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Наши артисты в настоящее время должны учитывать, что это может быть опасно. Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны, мы же не слышали ни слова осуждения этих действий, поэтому просто наши артисты должны понимать, что это может быть пока не безопасно", - сказал Песков журналистам.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.