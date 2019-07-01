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РИА Новости

Песков прокомментировал сообщения о назначении Евкурова замглавы Минобороны

Вчера, 13:27
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не подписывал указ о назначении бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова замминистра обороны, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в конце июня принял отставку Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. "Коммерсант" со ссылкой на источники в окружении экс-главы Ингушетии сообщил о возможности назначения Евкурова замминистра обороны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу не стал комментировать возможность назначения Евкурова своим заместителем.
"Если бы он (указ) был подписан, мы бы тогда выпустили его. Пока же мы не выпускали ничего", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не подписан ли указ о новом назначении Евкурова.
Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
27 июня, 21:20
Экс-глава Ингушетии Евкуров перестанет вести страницы в соцсетях
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Юнус-Бек ЕвкуровДмитрий ПесковВладимир ПутинИнгушетияПолитика
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