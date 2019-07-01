Песков прокомментировал сообщения о назначении Евкурова замглавы Минобороны

Путин в конце июня принял отставку Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. "Коммерсант" со ссылкой на источники в окружении экс-главы Ингушетии сообщил о возможности назначения Евкурова замминистра обороны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу не стал комментировать возможность назначения Евкурова своим заместителем.

"Если бы он (указ) был подписан, мы бы тогда выпустили его. Пока же мы не выпускали ничего", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не подписан ли указ о новом назначении Евкурова.