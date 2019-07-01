Кремль приветствует шаги по снижению напряженности на Корейском полуострове

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кремль приветствует любые шаги для снижения напряженности на Корейском полуострове, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в воскресенье.
"И президент Путин, и российская сторона в целом достаточно последовательно призывают все заинтересованные стороны к сдержанности, конструктивизму и к шагам, которые не загоняли бы друг друга в угол в этих делах. Путин придерживается этой позиции. Что касается самой этой встречи, то, безусловно, можно приветствовать, и сам Путин об этом неоднократно говорил, мы готовы приветствовать любые шаги и любые встречи, которые ведут к снижению напряженности на Корейском полуострове и приближают нас к денуклеаризации этого региона", - сказал Песков.
Трамп и Ким Чен Ын встретились в воскресенье, пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров, и провели переговоры. Встреча произошла в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом. Вместе с Трампом в Пханмунджом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.