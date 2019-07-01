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РИА Новости

В Кремле оценили перспективы встречи Путина с Зеленским

Вчера, 13:25
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В международных отношениях нет ничего невозможного, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах встречи Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, но добавил, что у Кремля пока есть много знаков вопроса для понимания подходов украинских визави к решению существующих проблем.
"В международных отношениях нет ничего невозможного. Президент Путин абсолютно исполнен прагматизма в своем подходе к международным делам, тем более к такому важному треку, как наши отношения с Украиной. Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна. Нужна встреча ради результата, но здесь мы еще раз возвращаемся к тому тезису, что пока еще очень много знаков вопроса остается на повестке дня с тем, чтобы мы имели полное понимание о подходах наших украинских визави к решению наиболее актуальных проблем, а именно к реализации минских договоренностей и к выходу на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что российский лидер готов к прямому контакту с Зеленским, однако для этого необходимо понять политику и стратегическую линию собеседника.
"Путин не отвергает никаких контактов априори, не исключает. Он абсолютно готов к контактам. Он просто говорит, что, безусловно, нам нужно понять политику наших собеседников, их стратегическую линию. Точно разобраться в концептуальных подходах, ибо имели место определенные заявления, которые были противоречивыми", - сказал пресс-секретарь президента.
Александр Данилюк
Вчера, 10:59
Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна
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