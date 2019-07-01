В Кремле оценили перспективы встречи Путина с Зеленским

"В международных отношениях нет ничего невозможного. Президент Путин абсолютно исполнен прагматизма в своем подходе к международным делам, тем более к такому важному треку, как наши отношения с Украиной. Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна. Нужна встреча ради результата, но здесь мы еще раз возвращаемся к тому тезису, что пока еще очень много знаков вопроса остается на повестке дня с тем, чтобы мы имели полное понимание о подходах наших украинских визави к решению наиболее актуальных проблем, а именно к реализации минских договоренностей и к выходу на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик", - сказал Песков журналистам.