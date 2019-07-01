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РИА Новости

Туск приостановил саммит Евросоюза

Вчера, 13:24
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск в полдень приостановил саммит ЕС, посвященный согласованию кандидатур на ключевые посты в европейских структурах.
Переговоры шли 20 часов, однако лидеры, вероятно, так и не достигли полного согласия.
Официальные причины переноса не называются.
Как сообщил представитель Евросовета, саммит возобновится во вторник в 11 часов.
Президент Румынии Клаус Йоханнис, председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер (слева направо) на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
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Претенденты на европейские должности

По данным дипломатических источников, список кандидатур на основные посты в европейских структурах выглядит так:
нидерландский политик, первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс рассматривается на должность нового главы ЕК;
премьер Бельгии Шарль Мишель — на пост главы Евросовета или главы европейской дипломатии;
болгарский экономист, исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева — на пост главы Евросовета;
датский политик, еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер — на пост замглавы Еврокомиссии;
немецкий политик, лидер Европейской народной партии Манфред Вебер — на пост спикера Европарламента.
По словам одного из источников в европейских структурах, Франция и Германия не хотят выносить вопрос согласования кандидатур на голосование квалифицированным большинством, тогда как Италия и Польша выступают за такой вариант.
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