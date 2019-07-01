Туск приостановил саммит Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск в полдень приостановил саммит ЕС, посвященный согласованию кандидатур на ключевые посты в европейских структурах.

Переговоры шли 20 часов, однако лидеры, вероятно, так и не достигли полного согласия.

Официальные причины переноса не называются.

Как сообщил представитель Евросовета, саммит возобновится во вторник в 11 часов.

Претенденты на европейские должности

По данным дипломатических источников, список кандидатур на основные посты в европейских структурах выглядит так:

— нидерландский политик, первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс рассматривается на должность нового главы ЕК; нидерландский политик, первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс рассматривается на должность нового главы ЕК; — премьер Бельгии Шарль Мишель — на пост главы Евросовета или главы европейской дипломатии; премьер Бельгии Шарль Мишель — на пост главы Евросовета или главы европейской дипломатии; — болгарский экономист, исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева — на пост главы Евросовета; болгарский экономист, исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева — на пост главы Евросовета; — датский политик, еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер — на пост замглавы Еврокомиссии; датский политик, еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер — на пост замглавы Еврокомиссии; — немецкий политик, лидер Европейской народной партии Манфред Вебер — на пост спикера Европарламента. немецкий политик, лидер Европейской народной партии Манфред Вебер — на пост спикера Европарламента.