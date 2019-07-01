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РИА Новости

Песков думает, что Путин пока не смог ознакомиться с делом "Рольфа"

Вчера, 13:22
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, скорее всего, пока не смог ознакомиться с делом крупнейшего российского автодилерского холдинга "Рольф", но поскольку глава государства обратил на данное дело внимание, то он запросит информацию по нему, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин в субботу пообещал запросить дополнительную информацию по делу "Рольфа".
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"Я не думаю, что получилось. Но поскольку он действительно обратил на это внимание, и был задан соответствующий вопрос, я не сомневаюсь, что он информацию запросит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получилось ли уже у президента ознакомиться с информацией по делу "Рольфа".
Следственный комитет России в четверг сообщил, что возбудил против основателя "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. В офисах "Рольфа" и дома у фигурантов прошли обыски. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает, но заявил газете "Ведомости", что не планирует возвращаться в Россию.
"Рольф" сообщил, что претензии правоохранительных органов не связаны с текущей работой компании и его дилерские центры работают в штатном режиме. Журнал Forbes в 2019 году оценил состояние Петрова в 900 миллионов долларов, что обеспечило ему 114-е место в списке богатейших бизнесменов России.
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