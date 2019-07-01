В Кабуле при взрыве погиб один человек

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Один человек погиб в результате взрыва в Кабуле, оба нападавших ликвидированы, сообщает телеканал TOLO News.
Ранее сообщалось, что сильный взрыв произошел этим утром в полицейском округе №16 недалеко от логистического центра министерства обороны в Кабуле. По данным властей, после взрыва двое нападавших продолжали оказывать сопротивление сотрудникам сил безопасности из строящегося здания напротив.
По словам представителя минздрава Вахидуллы Маяра, в результате взрыва погиб один человек. Минздрав также уточнил число пострадавших, снизив его до 65. Ранее сообщалось о 68 пострадавших. Кроме того, сообщается, что среди пострадавших было девять детей.
В свою очередь, министерство образования сообщает, что среди пострадавших было по меньшей мере 50 детей из нескольких школ этого района. Согласно заявлению министерства, взрыв частично повредил пять школ.
Представитель МВД Нусрат Рахими заявил, что оба нападавших были ликвидированы. Силы безопасности продолжают операцию в районе взрыва.