В Кабуле при взрыве погиб один человек

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Один человек погиб в результате взрыва в Кабуле, оба нападавших ликвидированы, сообщает телеканал Один человек погиб в результате взрыва в Кабуле, оба нападавших ликвидированы, сообщает телеканал TOLO News

Ранее сообщалось, что сильный взрыв произошел этим утром в полицейском округе №16 недалеко от логистического центра министерства обороны в Кабуле. По данным властей, после взрыва двое нападавших продолжали оказывать сопротивление сотрудникам сил безопасности из строящегося здания напротив.

По словам представителя минздрава Вахидуллы Маяра, в результате взрыва погиб один человек. Минздрав также уточнил число пострадавших, снизив его до 65. Ранее сообщалось о 68 пострадавших. Кроме того, сообщается, что среди пострадавших было девять детей.

В свою очередь, министерство образования сообщает, что среди пострадавших было по меньшей мере 50 детей из нескольких школ этого района. Согласно заявлению министерства, взрыв частично повредил пять школ.