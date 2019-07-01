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РИА Новости

В Кремле прокомментировали заявления грузинских властей

Вчера, 13:19
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Заявления руководства Грузии не способствуют приближению к траектории нормализации отношений двух стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"(В России) не могут воспринимать позитивно заявления представителей руководства Грузии, исполненные духом русофобства", - сказал он.
Песков также прокомментировал высказывания певицы Нино Катамадзе об отказе от выступлений в России. По его словам, она очень талантлива, но "по всей видимости много не знает в плане политики".
"Если у нее будут вопросы, мы всегда ей будем готовы разъяснить", - добавил он.
Участники Марша свободы на проспекте Руставели в Тбилиси. 29 июня 2019
30 июня, 08:00
Печеньки Госдепа или "рука Москвы". Кто управляет протестами в Грузии
В Тбилиси 20 июня начались антиправительственные и антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Их возмущение вызвал тот факт, что председатель ассамблеи, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Он, в свою очередь, объяснил, что на это место его посадила принимающая сторона, "согласно протоколу подобных мероприятий".
После этого представители грузинской оппозиции ушли с заседания, в здание парламента ворвались радикалы.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
26 июня, 08:00
Русофобия стоит от 750 миллионов долларов
Митингующие потребовали, чтобы российская делегация покинула страну, а правительство Грузии ушло в отставку. Для подавления беспорядков спецназ применил слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным, пострадали порядка 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов. Она также назвала Россию "оккупантом и врагом". Премьер-министр Дмитрий Медведев счел подобные заявления непрофессиональными. По словам главы правительства, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.
Владимир Путин 21 июня подписал постановление о запрете российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки в Грузию с 8 июля. На следующий день Минтранс запретил грузинским перевозчикам полеты в Россию. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва отменит запрет после нормализации отношений.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
30 июня, 14:14
Матвиенко заявила об отсутствии конфликта между Россией и Грузией
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Вообще не понимаю, почему Кремль считает нужным объяснять что либо гражданам враждебной страны? Многое россияне и не знали об этой певице. Это что такой пиар?
1 июля, 15:05
Mari Huana
4020002
Мал клоп, да вонюч!
1 июля, 14:32
Дмитрий Гулевич
1550001
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