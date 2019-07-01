В Кремле прокомментировали заявления грузинских властей

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Заявления руководства Грузии не способствуют приближению к траектории нормализации отношений двух стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"(В России) не могут воспринимать позитивно заявления представителей руководства Грузии, исполненные духом русофобства", - сказал он.

Песков также прокомментировал высказывания певицы Нино Катамадзе об отказе от выступлений в России. По его словам, она очень талантлива, но "по всей видимости много не знает в плане политики".

"Если у нее будут вопросы, мы всегда ей будем готовы разъяснить", - добавил он.

В Тбилиси 20 июня начались антиправительственные и антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Их возмущение вызвал тот факт, что председатель ассамблеи, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Он, в свою очередь, объяснил, что на это место его посадила принимающая сторона, "согласно протоколу подобных мероприятий".

После этого представители грузинской оппозиции ушли с заседания, в здание парламента ворвались радикалы.

Митингующие потребовали, чтобы российская делегация покинула страну, а правительство Грузии ушло в отставку. Для подавления беспорядков спецназ применил слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным, пострадали порядка 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов. Она также назвала Россию "оккупантом и врагом". Премьер-министр Дмитрий Медведев счел подобные заявления непрофессиональными. По словам главы правительства, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.