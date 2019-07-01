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РИА Новости

Почти треть россиян не читает художественную литературу, показал опрос

Вчера, 13:18
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© РИА Новости / Владимир СергеевДевушка читает книгу на набережной реки Мзымта
Девушка читает книгу на набережной реки Мзымта
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Девушка читает книгу на набережной реки Мзымта. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Почти треть россиян (28%) не читает художественную литературу, еще одна треть (27%) читает такие произведения всего несколько раз в год, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Согласно исследованию, 28% россиян вообще не читают художественную литературу, 27% - читают всего несколько раз в год; в 1994-м году так ответили 23% и 16% соответственно. Значительно уменьшилась с 1994 до 2019 года доля россиян, читающих ежедневно или еженедельно, - с 23% до 14% и с 26% до 14% соответственно.
Из данных опроса также следует, что 39% россиян еженедельно читают газеты и журналы, а 32% не читают их вообще. Доля молодежи, не читающей газеты и журналы, с 2006 по 2019 год выросла с 4% до 46%.
"Учитывая рост популярности социальных сетей в качестве информационных источников, следует указать на ограничение – возможно, существенная доля тех 18-29-летних, кто ответил, что никогда не читал газеты и журналы, подписаны на страницы/паблики тех или иных газет и журналов в социальных сетях, также нельзя исключать возможность электронной подписки на СМИ", - уточняют в "Левада-центре".
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Опрос проведен 24-29 мая по репрезентативной всероссийской выборке 1 616 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает: 3,4% - для показателей, близких к 50%; 2,9% - для показателей, близких к 25%/75%; 2% - для показателей, близких к 10%/90%, 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.
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