Почти треть россиян не читает художественную литературу, показал опрос

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Почти треть россиян (28%) не читает художественную литературу, еще одна треть (27%) читает такие произведения всего несколько раз в год, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Согласно исследованию, 28% россиян вообще не читают художественную литературу, 27% - читают всего несколько раз в год; в 1994-м году так ответили 23% и 16% соответственно. Значительно уменьшилась с 1994 до 2019 года доля россиян, читающих ежедневно или еженедельно, - с 23% до 14% и с 26% до 14% соответственно.

Из данных опроса также следует, что 39% россиян еженедельно читают газеты и журналы, а 32% не читают их вообще. Доля молодежи, не читающей газеты и журналы, с 2006 по 2019 год выросла с 4% до 46%.

"Учитывая рост популярности социальных сетей в качестве информационных источников, следует указать на ограничение – возможно, существенная доля тех 18-29-летних, кто ответил, что никогда не читал газеты и журналы, подписаны на страницы/паблики тех или иных газет и журналов в социальных сетях, также нельзя исключать возможность электронной подписки на СМИ", - уточняют в "Левада-центре".