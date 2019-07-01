Песков удивлен вниманием СМИ к кружке-термосу, из которой Путин пил на G20

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков удивился интересу прессы к термокружке главы государства Владимира Путина, с которой он был на приеме в честь лидеров стран G20 в Японии, обратив внимание, что эта история не нова.

Глава государства нередко использует специальную кружку, сохраняющую тепло, во время участия в различных мероприятиях. На ужине в Осаке президент был именно с этой кружкой. Песков тогда рассказал РИА Новости, что президент постоянно пьёт чай из этого термоса. Однако многие СМИ, в первую очередь иностранные, уделили этому эпизоду большое внимание, причем некоторые даже посвятили отдельные заметки.

Лидеры G20 пришли на ужин со своим pic.twitter.com/1X0bBGlHLe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июня 2019 г.