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РИА Новости

Песков удивлен вниманием СМИ к кружке-термосу, из которой Путин пил на G20

Вчера, 13:16
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© POOL / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков удивился интересу прессы к термокружке главы государства Владимира Путина, с которой он был на приеме в честь лидеров стран G20 в Японии, обратив внимание, что эта история не нова.
Глава государства нередко использует специальную кружку, сохраняющую тепло, во время участия в различных мероприятиях. На ужине в Осаке президент был именно с этой кружкой. Песков тогда рассказал РИА Новости, что президент постоянно пьёт чай из этого термоса. Однако многие СМИ, в первую очередь иностранные, уделили этому эпизоду большое внимание, причем некоторые даже посвятили отдельные заметки.
"Если вы прогуглите, то найдете наши рассказы про эту кружку. Уже год или два года тому назад. История давняя, поэтому странно, что только сейчас на это обратили внимание. Если вы не найдете необходимую информацию, я буду готов повторить все рассказы завтра специально для вас", - сказал журналистам Песков.
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ОбществоБольшая двадцаткаДмитрий ПесковОсака (город)Владимир Путин
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