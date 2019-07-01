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РИА Новости
Культура

В Кремле прокомментировали высказывание певицы Нино Катамадзе

Вчера, 13:16
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГрузинская певица Нино Катамадзе во время выступления на шестнадцатом международном фестивале "Усадьба JAZZ" в музее-усадьбе "Коломенское". 22 июня 2019
Грузинская певица Нино Катамадзе во время выступления на шестнадцатом международном фестивале Усадьба JAZZ в музее-усадьбе Коломенское. 22 июня 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Грузинская певица Нино Катамадзе во время выступления на шестнадцатом международном фестивале "Усадьба JAZZ" в музее-усадьбе "Коломенское". 22 июня 2019
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от концертов в России и заявил, что она очень талантливая, но "многого не знает в плане политики".
"Если у нее будут вопросы, мы всегда ей будем готовы разъяснить", — добавил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что в России любят и уважают грузинский народ, а также очень ценят "представителей грузинской культуры".
"В России не могут воспринимать позитивно и, точнее, вообще не готовы воспринимать действия ультрас, действия экстремистов, националистов, тем более если те агрессивные действия направлены против наших парламентариев", — сказал пресс-секретарь президента.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
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Пригожин прокомментировал отказ Нино Катамадзе выступать в России
Катамадзе 30 июня написала на Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии. Она отметила, что 22 июня приняла участие в фестивале "Усадьба Jazz", но это выступление стало ее последним концертом в России.
По словам певицы, она не могла отказаться от концерта "из-за девятилетней незрячей девочки". Катамадзе исполнила грузинскую песню "Сулико" под аккомпанемент ребенка — подопечного фонда Константина Хабенского.

Протесты в Грузии

В Тбилиси 20 июня начались антиправительственные и антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Их возмущение вызвал тот факт, что председатель ассамблеи, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Он, в свою очередь, объяснил, что на это место его посадила принимающая сторона, "согласно протоколу подобных мероприятий".
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
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После этого представители грузинской оппозиции покинули заседание, в здание парламента ворвались радикалы.
Митингующие потребовали, чтобы российская делегация покинула страну, а правительство Грузии ушло в отставку. Для подавления беспорядков спецназ применил слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным, пострадали порядка 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов. Она также назвала Россию "оккупантом и врагом". Премьер-министр Дмитрий Медведев счел подобные заявления непрофессиональными. По словам главы правительства, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.
Владимир Путин 21 июня подписал постановление о запрете российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки в Грузию с 8 июля. На следующий день Минтранс запретил грузинским перевозчикам полеты в Россию. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва отменит запрет после нормализации отношений.
Международный аэропорт Сочи в Адлере
28 июня, 19:46
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
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КультураНино КатамадзеДмитрий ПесковГрузияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ну, Я не знаю. Если Кремль готов каждому скомороху объяснять роль Москвы и РФ в их местных разборках. Наверно надо что-то в кремле подремонтировать.
1 июля, 13:50
bbwa
162922011
Никому не известным певицам значит сам песков отвечает, а вот про то что народ твердит целыми районами и городам они не слышат! Я не понимаю, у нас вообще народ слышит кто нибудь?
1 июля, 14:08
АААлександр А.
144115013
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