Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T14:17Z
https://ria.ru/20190701/1556082020.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149819/40/1498194025_92:0:1137:588_1036x0_80_0_0_026f614f71f0163cdd8ac286396b4611.jpg
РИА Новости
Культура

Китайцы в восторге от фильма "Человек-паук: Вдали от дома"

Вчера, 14:17
483
© Columbia Pictures (2017)Кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой"
Кадр из фильма Человек-паук: Возвращение домой
© Columbia Pictures (2017)
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Новый фильм от Marvel "Человек-паук: Вдали от дома" открыл кассу в Китае, заработав за выходные 97,2 миллиона долларов, сообщает Variety.
Фантастический боевик о приключениях Питера Паркера в Европе занял четвертое место в рейтинге лучших дебютов среди фильмов о супергероях на территории Китая.
Картина уступила лишь четвертой и третьей части "Мстителей" и "Веному" с Томом Харди в главной роли.
По кассовым сборам "Человек-паук: Вдали от дома" не догнал своего предшественника - картину "Человек-паук: Возвращение домой". В 2017 году в китайском прокате фильм заработал на 46 процентов больше.
В российском прокате "Человек-паук: вдали от дома" выйдет 4 июля.
Кадр из фильма Человек-паук
24 июня, 13:31
"Человек-паук" Том Холланд назвал свой любимый фильм Marvel
101010
КультураКино и сериалыMarvel Comics
Рекомендуем
Британский рэпер Stormzy, выступает на сцене Пирамида в третий день фестиваля Гластонбери. 28 июня 2019
Провокационный художник Бэнкси создал бронежилет для рэпера Stormzy
РИА
Новости
Актер Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев поздравил младшего брата с днем рождения
Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
Вопрос по отправке детей из Приангарья в лагеря решат в ближайшие дни
Кадр из фильма Мстители
"Мстителям" не удалось обогнать "Аватар" после переиздания
Лента
новостей
Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
Лучшие фото РИА Новости, июнь 2019 года
Видеомост Москва – Рим о российско-итальянских отношениях
Музыкальный фестиваль Zavtra
Ирина Отиева призвала прекратить пиар Нино Катамадзе
Ювелирные украшения
Американка вновь обрела потерянное обручальное кольцо спустя 50 лет
Британский актёр Идрис Эльба
Идриса Эльбу расстроило нежелание зрителей видеть черного Джеймса Бонда
Остров Кунашир
Организаторы G20 обозначили Южные Курилы как часть Японии
Актер Джереми Реннер
Соколиный глаз из Мстителей "повесил" лук и стрелы на крючок и спел песню
Хью Джекман
Никем не узнанный Хью Джекман продавал кофе с грузовика
Американский актер Крис Прэтт
Дочь Шварценеггера подарила мужу на 40-летие поросят
Селин Дион выступает на Billboard Music Awards
Селин Дион вышла на прогулку в наряде за миллион рублей
Фильм Джуманджи 3
В Сети появился первый трейлер сиквела "Джуманджи"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
00:59Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов
Лента новостейМолния