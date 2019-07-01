Китайцы в восторге от фильма "Человек-паук: Вдали от дома"

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Новый фильм от Marvel "Человек-паук: Вдали от дома" открыл кассу в Китае, заработав за выходные 97,2 миллиона долларов, Новый фильм от Marvel "Человек-паук: Вдали от дома" открыл кассу в Китае, заработав за выходные 97,2 миллиона долларов, сообщает Variety.

Фантастический боевик о приключениях Питера Паркера в Европе занял четвертое место в рейтинге лучших дебютов среди фильмов о супергероях на территории Китая.

Картина уступила лишь четвертой и третьей части "Мстителей" и "Веному" с Томом Харди в главной роли.

По кассовым сборам "Человек-паук: Вдали от дома" не догнал своего предшественника - картину "Человек-паук: Возвращение домой". В 2017 году в китайском прокате фильм заработал на 46 процентов больше.