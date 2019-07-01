УФАС и МВД проследят за ценами в Иркутской области, пострадавшей от паводка

ИРКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Управления Федеральной антимонопольной службы, прокуратуры и МВД по Иркутской области создали межведомственную рабочую группу, целью которой станет мониторинг необоснованного увеличения цен на продукты питания в пострадавших от паводка районах, сообщает пресс-служба УФАС по региону.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин поручил ФАС и МВД проконтролировать цены на товары первой необходимости в пострадавшей от стихии Иркутской области, не дать спекулянтам наживаться на горе людей.

"Во исполнение поручения президента РФ Иркутским УФАС России совместно с ГУ МВД России по Иркутской области и прокуратурой Иркутской области создана межведомственная рабочая группа в целях осуществления контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, в том числе осуществление мониторинга с целью фиксации необоснованного увеличения цен на продукты питания в пострадавших районах", - говорится в сообщении УФАС.

В свою очередь областная прокуратура информирует, что уже провела проверку в 19 магазинах, расположенных на территории города Тулун по обеим сторонам реки Ия, в четырех магазинах в Шерагульском сельском поселении.

"На момент проверки, 30 июня 2019 года цены на хлебобулочные изделия снизились или находились на прежнем уровне. Фактов повышения цен на продукты питания и иные товары в проверяемых магазинах зафиксировано не было. Распространенный характер имели место нарушения по предоставлению информации для потребителей", - говорится в сообщении ведомства.

Областная прокуратура напоминает, что начиная с 29 июня 2019 года до отмены режима чрезвычайной ситуации ограничена розничная продажа алкогольной продукции.