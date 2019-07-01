Сербские парламентарии приветствовали возвращение России в ПАСЕ

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сербские парламентарии приветствуют возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, заявил журналистам заместитель председателя Народной Скупщины (парламента) Сербии Джордже Миличевич.

"Хотелось бы приветствовать возможность российской делегации вернуться в ПАСЕ, за что сербская делегация постоянно выступала и непрерывно поднимала этот вопрос", - сказал Миличевич в кулуарах международного форума "Развитие парламентаризма" в Москве.

Он также заявил, что сербские парламентарии заинтересованы в развитии отношений с российскими коллегами и напомнил, что между депутатами двух стран есть постоянные двусторонние контакты.

ПАСЕ в ночь на 25 июня приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.