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РИА Новости

Сербские парламентарии приветствовали возвращение России в ПАСЕ

Вчера, 13:09
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сербские парламентарии приветствуют возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, заявил журналистам заместитель председателя Народной Скупщины (парламента) Сербии Джордже Миличевич.
"Хотелось бы приветствовать возможность российской делегации вернуться в ПАСЕ, за что сербская делегация постоянно выступала и непрерывно поднимала этот вопрос", - сказал Миличевич в кулуарах международного форума "Развитие парламентаризма" в Москве.
Он также заявил, что сербские парламентарии заинтересованы в развитии отношений с российскими коллегами и напомнил, что между депутатами двух стран есть постоянные двусторонние контакты.
ПАСЕ в ночь на 25 июня приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.
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