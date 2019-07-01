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РИА Новости

В Амурской области у сотрудницы детсада выявили открытую форму туберкулеза

Вчера, 13:06
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл - РИА Новости. Сотрудницу детского сада в Тамбовском районе Амурской области госпитализировали с диагнозом "туберкулез легких открытой формы", сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
"Сотрудница одного из сельских детских садов Тамбовского района госпитализирована в областной противотуберкулезный диспансер. Диагноз "туберкулез легких открытой формы" установлен 18 июня", - сообщили в пресс-службе министерства.
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По данным минздрава, 29 марта женщина была обследована в противотуберкулезном диспансере, ни флюорограмма, ни иные исследования "не выявили симптомов данного заболевания на тот момент", а клиника заболевания указывает на его нетипичное, стремительное развитие.
Как уточнили в ведомстве, в детском саду проведена дезинфекция, определен круг лиц, контактировавших с заболевшей, в том числе воспитанники детского сада. Дети осмотрены, у них взяли анализ крови, проведена рентгенография, выполнена иммунологическая проба туберкулина.
"Результат исследования на туберкулез у всех детей отрицательный", - сообщили в минздраве, уточнив, что заболевшая проходит комплексное лечение, а все контактирующие с ней остаются на контроле специалистов-фтизиатров.
"Все мероприятия в очаге заболевания осуществляются в соответствии с предписанием управления Роспотребнадзора по Амурской области и под контролем министерства здравоохранения области", - уточнили в ведомстве.
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