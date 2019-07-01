Первый канал обновляет систему голосования на шоу "Голос"

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Первый канал после скандала в финале шоу "Голос. Дети" обновляет систему голосования, сообщили в пресс-службе вещателя.

"Усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов шоу". Первый канал

Скандал на шоу "Голос. Дети"

Скандал вокруг шестого сезона телепроекта "Голос. Дети" разгорелся сразу после обнародования результатов зрительского голосования в финале, когда первое место заняла дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Она набрала 56,5% голосов. В Сети начали распространять информацию о фальсификации голосования.

Первый канал решил организовать проверку и обратился к специалистам в сфере кибербезопасности из компании Group-IB. После объявления предварительных результатов итоги финала аннулировали. Вещатель провел спецвыпуск шоу 24 мая. Дочь Алсу отказалась от участия.

На мероприятии гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что победителями конкурса стали все финалисты, в том числе Абрамова.