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РИА Новости

Лавров оценил усилия ООН по урегулированию кризиса в Йемене

Вчера, 13:04
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпредставитель генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс во время встречи в Москве. 1 июля 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпредставитель генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс во время встречи в Москве. 1 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпредставитель генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс во время встречи в Москве. 1 июля 2019
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва ценит усилия ООН по урегулированию кризиса в Йемене, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, подтвердив поддержку Россией миссии ООН в этом направлении.
"Мы ценим ту работу, которую вы делаете от лица генерального секретаря ООН", - сказал Лавров на встрече со спецпосланником генсека ООН по Йемену Мартином Гриффитсом перед началом переговоров.
Проправительственные войска на окраине города Ходейда, Йемен
16 января, 17:44
Совбез ООН единогласно принял резолюцию о создании спецмиссии для Йемена
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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Сергей ЛавровЙеменООНВ мире
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