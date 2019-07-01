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РИА Новости

В Минкомсвязи сообщили о готовности Курской области к переходу на "цифру"

Вчера, 13:03
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание
© РИА Новости / Артём Коренюк
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Курская область практически готова к переходу на цифровое вещание, жители региона приобрели более 23 тысяч цифровых телеприставок, сообщила пресс-служба Минкомсвязи.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков посетил с рабочим визитом Курскую область, где провел совещание о реализации в регионе нацпрограммы "Цифровая экономика", проинспектировал работу "Почты России" и пообщался с местными жителями о переходе на цифровое телевидение.
"Аналоговое вещание в Курской области полностью отключат 14 октября, к чему регион практически готов – уже продано более 23 тысяч цифровых телеприставок. Малообеспеченным семьям затраты на приставки компенсируют", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отметил Носков, федеральное правительство выделяет более 1 миллиарда рублей на подключение 1,5 тысячи социально значимых объектов к высокоскоростному интернету. В ходе совещания участники также договорились запустить в Курске в пилотном режиме региональный портал госуслуг, который будет связан с Единым порталом государственных услуг. Дополнительно в рамках мероприятия обсудили обеспечение бесперебойной сотовой связи на автодорогах. В течение 3 лет качество сигнала на всех федеральных трассах будет существенно улучшено, сообщил министр.
В 2019 году Россия осуществляет поэтапный переход от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря прошлого года. Россияне получат возможность бесплатно принимать в цифровом формате 20 обязательных общедоступных телеканалов: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" (первый мультиплекс), "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ" (второй мультиплекс) и три радиоканала.
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Константин НосковМинкомсвязьКурская областьРоссияОбщество
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