В Минкомсвязи сообщили о готовности Курской области к переходу на "цифру"

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Курская область практически готова к переходу на цифровое вещание, жители региона приобрели более 23 тысяч цифровых телеприставок, сообщила пресс-служба Минкомсвязи.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков посетил с рабочим визитом Курскую область, где провел совещание о реализации в регионе нацпрограммы "Цифровая экономика", проинспектировал работу "Почты России" и пообщался с местными жителями о переходе на цифровое телевидение.

"Аналоговое вещание в Курской области полностью отключат 14 октября, к чему регион практически готов – уже продано более 23 тысяч цифровых телеприставок. Малообеспеченным семьям затраты на приставки компенсируют", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметил Носков, федеральное правительство выделяет более 1 миллиарда рублей на подключение 1,5 тысячи социально значимых объектов к высокоскоростному интернету. В ходе совещания участники также договорились запустить в Курске в пилотном режиме региональный портал госуслуг, который будет связан с Единым порталом государственных услуг. Дополнительно в рамках мероприятия обсудили обеспечение бесперебойной сотовой связи на автодорогах. В течение 3 лет качество сигнала на всех федеральных трассах будет существенно улучшено, сообщил министр.