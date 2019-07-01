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РИА Новости

В Сочи мужчину заключили под стражу после ДТП с тремя погибшими

Вчера, 13:02
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СОЧИ, 1 июл - РИА Новости. Водитель, устроивший ДТП на остановке в Сочи, где погибли женщина и двое детей, заключен под стражу, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По данным следствия, 19 июня 35-летний житель Сочи двигался на автомобиле Mitsubishi по автодороге Джубга-Сочи в сторону города Туапсе. В поселке Лазаревское он допустил столкновение с автомобилем "Нива", который от удара вылетел на автобусную остановку. В этот момент на остановке стояли две женщины и два ребенка. В результате 40-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, а двое детей умерли в больнице. Вторая пострадавшая женщина была выписана после лечения. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц".
"В рамках расследования уголовного дела по факту произошедшего ДТП, в котором погибло три человека, в том числе двое малолетних детей, водитель транспортного средства заключен под стражу", - говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается.
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