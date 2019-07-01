В Сочи мужчину заключили под стражу после ДТП с тремя погибшими

По данным следствия, 19 июня 35-летний житель Сочи двигался на автомобиле Mitsubishi по автодороге Джубга-Сочи в сторону города Туапсе. В поселке Лазаревское он допустил столкновение с автомобилем "Нива", который от удара вылетел на автобусную остановку. В этот момент на остановке стояли две женщины и два ребенка. В результате 40-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, а двое детей умерли в больнице. Вторая пострадавшая женщина была выписана после лечения. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц".