Более половины россиян не ходят в музеи и театры, показал опрос

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более половины россиян (55%) не проводят свой досуг в музеях, театрах или консерваториях, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Более половины россиян (55%), отвечая на вопрос о времяпрепровождении, сказали, что не ходят в театры, консерватории или музеи, 34% респондентов ответили, что посещают их всего несколько раз в год. Почти две трети россиян (64%) не ходят на концерты любимых групп или исполнителей, следует из опроса.
Большинство россиян (79%), по данным исследования, хотя бы раз в неделю смотрят фильмы и сериалы. Более половины респондентов (66%) не менее раза в неделю и чаще встречаются с друзьями на улице или во дворе. Кроме того, 43% россиян еженедельно ходят в гости к родственникам или принимают их у себя, а 42% - к друзьям, отмечается в опросе.
Опрос проведен 24-29 мая по репрезентативной всероссийской выборке 1 616 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает: 3,4% - для показателей, близких к 50%; 2,9% - для показателей, близких к 25%/75%; 2% - для показателей, близких к 10%/90%, 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.