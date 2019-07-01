Более половины россиян не ходят в музеи и театры, показал опрос

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более половины россиян (55%) не проводят свой досуг в музеях, театрах или консерваториях, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Более половины россиян (55%), отвечая на вопрос о времяпрепровождении, сказали, что не ходят в театры, консерватории или музеи, 34% респондентов ответили, что посещают их всего несколько раз в год. Почти две трети россиян (64%) не ходят на концерты любимых групп или исполнителей, следует из опроса.

Большинство россиян (79%), по данным исследования, хотя бы раз в неделю смотрят фильмы и сериалы. Более половины респондентов (66%) не менее раза в неделю и чаще встречаются с друзьями на улице или во дворе. Кроме того, 43% россиян еженедельно ходят в гости к родственникам или принимают их у себя, а 42% - к друзьям, отмечается в опросе.